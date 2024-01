Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 1,83 EUR.

Um 09:12 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,83 EUR nach oben. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,87 EUR zu. Bei 1,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 13.059 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 3,28 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,21 Prozent hinzugewinnen. Am 21.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 193,77 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 03.04.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,023 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

