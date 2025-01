Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,1 Prozent auf 1,15 USD ab.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 1,15 USD abwärts. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,16 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.300.990 Stück gehandelt.

Bei 2,97 USD markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 158,95 Prozent zulegen. Am 22.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 0,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 10.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 210,95 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 193,77 Mio. USD umgesetzt.

Am 15.04.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

