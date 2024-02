Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:52 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,2 Prozent auf 1,82 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 20.427 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,81 Prozent. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,58 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 193,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,14 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

Redaktion finanzen.net

