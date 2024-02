Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 1,68 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1,68 EUR. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,68 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 19.932 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 3,24 EUR erreichte der Titel am 13.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,43 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193,77 USD im Vergleich zu 144,14 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 03.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse