Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 2,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 2,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 2,25 EUR. Zuletzt wechselten 36.195 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 111,68 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.10.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,165 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal