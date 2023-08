Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag verlustreich

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,49 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,49 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,48 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.288.364 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 106,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 39,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.07.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,90 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 184,19 USD umgesetzt, gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,165 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

