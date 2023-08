Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Dienstagvormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 2,27 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 2,27 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,27 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,25 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.567 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 53,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 39,59 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 184,19 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,16 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

