Kursentwicklung im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

22.08.25 16:09 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 1,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,95 EUR -0,02 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 1,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,10 USD aus. Mit einem Wert von 1,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.373.984 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,95 USD) erklomm das Papier am 24.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 77,63 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 67,95 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,099 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

