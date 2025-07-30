DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.646 +1,9%Nas21.504 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Blick auf Aktienkurs

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Kursplus

22.08.25 20:25 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 1,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,95 EUR -0,02 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 1,13 USD zu. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 3.139.741 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,95 USD erreichte der Titel am 24.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 72,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,80 Prozent.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 224,53 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,88 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

