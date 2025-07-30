Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 1,13 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 1,13 USD zu. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 3.139.741 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,95 USD erreichte der Titel am 24.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 72,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,80 Prozent.
Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 224,53 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,88 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD ausweisen wird.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
