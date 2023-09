Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 2,25 EUR.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 09:12 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 2,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,27 EUR. Bei 2,22 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 29.183 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2023 auf bis zu 1,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,90 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 184,19 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 169,16 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 04.10.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,166 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

