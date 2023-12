Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 2,02 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 2,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 18.776 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 34,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.10.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 176,95 USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

