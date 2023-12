Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 1,86 EUR.

Die Aktie legte um 09:14 Uhr in der BMN-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,86 EUR zu. Bei 1,86 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den BMN-Handel startete das Papier bei 1,86 EUR. Zuletzt wechselten 239 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,28 EUR an. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 43,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2023 auf bis zu 1,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 26,20 Prozent wieder erreichen.

Am 04.10.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153,21 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Aktie ausweisen dürften.

