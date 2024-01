Kursverlauf

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

23.01.24 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 1,89 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:05 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 1,89 EUR. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,89 EUR zu. Bei 1,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 960 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 3,28 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 42,31 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Mit Abgaben von 27,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 193,77 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,14 USD umgesetzt worden waren. Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,023 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net

