Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,80 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1,80 USD nach oben. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.183 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 3,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 47,06 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit einem Kursverlust von 16,67 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 193,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse