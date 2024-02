Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 1,75 USD abwärts.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,5 Prozent auf 1,75 USD ab. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,81 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.129.838 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 94,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 14,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse