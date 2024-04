Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 1,76 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 1,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,76 USD. Bei 1,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 323.227 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 48,38 Prozent niedriger. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,53 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 09.04.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 29.02.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -1,90 USD vermeldet. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 188,34 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,288 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten

Canopy Growth, Tilray & Co.: So reagieren Cannabis-Aktien im Ausland auf die Legalisierung in Deutschland