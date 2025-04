Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag in Grün

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 0,479 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 15:52 Uhr 4,6 Prozent. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 0,486 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 0,479 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 368.941 Aktien.

Am 01.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,515 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 424,943 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 18.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,430 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,248 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.04.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 28.02.2025 ausgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 188,34 Mio. USD gelegen.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.07.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

