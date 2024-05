Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 1,86 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 1,86 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,85 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 499.743 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,14 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 188,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 145,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,296 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

