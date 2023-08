Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 2,28 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 09:09 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 2,28 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,28 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,32 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.811 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,86 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Mit einem Zuwachs von 112,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.06.2023 (1,37 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 40,02 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,16 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 184,19 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 vorlegen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,165 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

