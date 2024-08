Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag höher

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 1,88 USD zu.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 1,88 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 171.645 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 80,85 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 29.07.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2024 endete, vor. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,21 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 229,88 Mio. USD gegenüber 184,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 03.10.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

