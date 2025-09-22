Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Abend ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 1,24 USD zu.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 1,24 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,30 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,19 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.858.580 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 1,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 49,80 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 71,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,099 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
