Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagvormittag mit Einbußen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,3 Prozent auf 1,73 EUR ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 1,3 Prozent auf 1,73 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,70 EUR. Bei 1,74 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 28.964 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 4,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 64,52 Prozent niedriger. Bei 1,37 EUR fiel das Papier am 21.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 20,63 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 176,95 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,21 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,49 Prozent gesteigert.

Am 08.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,196 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt