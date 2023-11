Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 1,80 USD.

Um 01:59 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 1,80 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,82 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 1,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 6.140.256 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 184,54 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 16,64 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,95 USD im Vergleich zu 153,21 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,204 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

