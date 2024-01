Kursentwicklung

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

24.01.24 12:05 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 2,01 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 11:42 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,0 Prozent auf 2,01 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 50.648 Tilray (ex Aphria)-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Mit Abgaben von 25,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 193,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,14 USD in den Büchern standen. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 03.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. 2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,023 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

