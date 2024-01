Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,00 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 2,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,00 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 2,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.974.872 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,59 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193,77 USD im Vergleich zu 144,14 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,023 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse