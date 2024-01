Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 1,85 EUR nach.

Um 09:05 Uhr ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 1,85 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,85 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,85 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.373 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 3,28 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 43,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 35,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 193,77 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,14 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 03.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,023 USD ausweisen wird.

