Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Mittag ins Minus

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 11:57 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 2,59 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.349 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 9,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,28 USD fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 13,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.01.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,01 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 144,14 USD, gegenüber 155,15 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,10 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.04.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,306 USD je Aktie aus.

