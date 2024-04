Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Nachmittag ab

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1,79 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1,79 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,78 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,81 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 398.904 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,20 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.04.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 188,34 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,59 Mio. USD umgesetzt.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,288 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

