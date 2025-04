Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 0,455 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 0,455 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,455 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,450 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 249.817 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,515 USD) erklomm das Papier am 01.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 453,234 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,430 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 5,411 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.04.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD im Vergleich zu 188,34 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 23.07.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

