Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1,85 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 1,85 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,87 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,84 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 210.435 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 3,40 USD markierte der Titel am 06.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 83,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 18,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tilray (ex Aphria) 0,000 USD aus.

Am 09.04.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -1,90 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 188,34 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 145,59 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,296 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

