Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 1,67 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,9 Prozent auf 1,67 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,65 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 1.940.448 Stück.

Am 06.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 207,51 Prozent. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,91 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 11.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,87 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD ausweisen wird.

