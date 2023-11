Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,64 EUR ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 11:33 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1,64 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,62 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,65 EUR. Bisher wurden via Tradegate 11.597 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,86 EUR markierte der Titel am 05.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 197,52 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2023 auf bis zu 1,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,21 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

