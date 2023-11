Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag ins Plus

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 1,83 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,0 Prozent auf 1,83 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,83 USD aus. Bei 1,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.198.596 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,12 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. Mit einem Zuwachs von 180,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 17,81 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

