Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 1,62 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:11 Uhr um 1,3 Prozent auf 1,62 EUR ab. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,62 EUR. Bei 1,65 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 6.111 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 199,72 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,37 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 15,59 Prozent Luft nach unten.

Am 04.10.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 176,95 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,21 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.01.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

