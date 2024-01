Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag in Rot

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,80 EUR ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 11:52 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 1,80 EUR. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,82 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 30.207 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,28 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 21.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 23,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,023 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

