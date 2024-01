Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,82 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 09:21 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 1,82 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.190 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,37 EUR am 21.06.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 24,81 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 193,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2024 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,023 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse