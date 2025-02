Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,830 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,830 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,830 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,840 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 312.475 Stück gehandelt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,965 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 257,186 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,825 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 0,606 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,77 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,95 Mio. USD ausgewiesen.

Am 15.04.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD je Aktie ausweisen dürften.

