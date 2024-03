Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 2,22 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,1 Prozent auf 2,22 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,16 USD ab. Bei 2,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.726.608 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 3,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 53,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,28 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193,77 USD im Vergleich zu 144,14 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,221 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Cannabis-Aktien profitieren von Hoffnung auf Neubewertung durch die DEA

Ende der Talfahrt? Canopy-Growth beruft eine außerordentliche Aktionärsversammlung ein - die Gründe

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone