Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag leichter

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 1,77 USD nach.

Um 15:51 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 1,77 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,79 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 411.890 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 48,09 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 15,01 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.04.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -1,90 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 188,34 Mio. USD – ein Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 145,59 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,288 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

