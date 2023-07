Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 1,53 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,53 EUR ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,53 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,54 EUR. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.688 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 218,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,37 EUR am 21.06.2023. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 10,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 11.04.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,09 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 145,59 USD – das entspricht einem Minus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,87 USD in den Büchern gestanden hatten.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -2,222 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

