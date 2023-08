Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagmittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 2,26 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:38 Uhr die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 2,26 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.929 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 5,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 126,55 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,90 USD vermeldet. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.10.2023 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal