Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag im Bullenmodus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 17,4 Prozent auf 1,35 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 17,4 Prozent auf 1,35 USD. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,37 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.785.361 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,95 USD. Dieser Kurs wurde am 24.08.2024 erreicht. 44,07 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,00 Prozent.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

