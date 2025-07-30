DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.329 -0,7%Nas21.509 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
Aktienentwicklung

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) haussiert am Abend

25.08.25 20:24 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) haussiert am Abend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 15,2 Prozent auf 1,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,20 EUR 0,25 EUR 26,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 15,2 Prozent auf 1,33 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,40 USD. Mit einem Wert von 1,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 10.543.944 Stück.

Am 24.08.2024 markierte das Papier bei 1,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,79 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 73,51 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

