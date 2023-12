Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag im Aufwind

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Die Aktie legte um 01:59 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,2 Prozent auf 2,26 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 2,29 USD. Bei 2,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 45.317.894 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,59 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 58,84 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Mit Abgaben von 33,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.10.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 176,95 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umsetzen können.

Am 09.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden. Am 13.01.2025 wird Tilray (ex Aphria) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD einfahren.

