Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 1,96 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 1,96 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,95 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,98 USD. Bisher wurden heute 1.963.119 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 3,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 193,77 USD gegenüber 144,14 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2024 terminiert.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,023 USD einfahren.

