Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verliert am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 1,82 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,82 EUR. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.250 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 32,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2024 wird am 03.04.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,023 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse