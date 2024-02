Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,76 USD an der Tafel.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr bei 1,76 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,78 USD zu. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,71 USD. Bei 1,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.910.896 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 93,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Abschläge von 14,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 193,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,14 USD in den Büchern standen.

Am 03.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

