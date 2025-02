Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 0,819 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 0,819 USD zu. Bei 0,819 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,808 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 348.320 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,965 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 261,894 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 25.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,781 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 4,891 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 10.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,95 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 193,77 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.04.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD einfahren.

