Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 2,32 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 7,7 Prozent auf 2,32 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 2,33 USD. Bei 2,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.300.266 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Gewinne von 46,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 54,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 193,77 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,221 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

