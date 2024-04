Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 1,83 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 1,83 USD zu. Bei 1,84 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1,77 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 288.831 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 17,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 188,34 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,59 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 24.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,288 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

